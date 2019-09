Σκάφος με 30 πρόσφυγες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Λιβύης

Ένα πλοιάριο που μεταφέρει περίπου 30 πρόσφυγες και διατρέχει κίνδυνο εντοπίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Λιβύης, όπως ανακοίνωσε η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Sea-Watch μέσω του Twitter.

«Σήμερα στις 13.20, το αεροσκάφος ερευνών Moonbird εντόπισε ένα μπλε φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στην περιοχή πλέουν ελάχιστα διασωστικά σκάφη, ικανά να παρέμβουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Our reconnaissance plane #Moonbird spotted a blue rubber boat in distress with about 30 people on board at 13:20. It is the second day in a row with boats in distress off the Libyan Coast and nearly no SAR capacities at sea to rescue them.

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 9, 2019