Μαίνεται ο τυφώνας Dorian : Νεκρός ένας 8χρονος από το πέρασμα στις Μπαχάμες

Ενα αγόρι 8 ετών από τα νησιά Αμπάκο φέρεται να είναι ο πρώτος νεκρός του ισχυρού τυφώνα Dorian που πλήττει τις τελευταίες ώρες τις Μπαχάμες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση γνωστοποίησε η γιαγιά του παιδιού μιλώντας στα ΜΜΕ, η οποία ανέφερε πως ενημερώθηκε από την κόρη της, ενώ πρόσθεσε πως παράλληλα αγνοείται η αδερφή του 8χρονου.

Πρόκειται για το χειρότερο τυφώνα που καταγράφηκε στον Ατλαντικό τις τελευταίες δεκαετίες και σάρωσε τις Μπαχάμες προτού κινηθεί προς τη Φλόριντα και τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Η διαταγή εκκένωσης στις δύο αμερικανικές Πολιτείες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μαζί με τη Φλόριντα, τίθεται σε ισχύ από το μεσημέρι σήμερα (τοπική ώρα) με τον κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνα, Χένρι Μακ Μάκστερ, να λέει ότι δεν θα πάρει κανένα ρίσκο για ανθρώπινες ζωές, αφού σε ορισμένες περιοχές λόγω της φουσκοθαλασσιάς αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η στάθμη των υδάτων μπορεί να ανέβει ακόμη και κατά επτά μέτρα.

Incredible stadium effect in this eye. Extremely powerful storm, probably one of the strongest since I’ve been an adult and paying attention. https://t.co/XiIBDF0PmI

— Dan (@spinfire) September 1, 2019