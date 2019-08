Σε θετικό έδαφος οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο

In this March 24, 2017, photo, workers stand at a seaside construction site with the pier of a container terminal in the background in Tokyo. Japan's trade surplus fell more than 40 percent in October from a year earlier, despite strong growth in exports to China, the U.S. and the EU, as costs for imports of oil, gas and coal surged. Customs figures released Monday, Nov. 20, 2017, showed imports rose almost 19 percent from the same month a year earlier in October to 6.41 trillion yen ($57 billion) while exports were up 14 percent at 6.7 trillion yen ($59 billion). (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Θετικό είναι το πρόσημο για τις ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρά τις πιέσεις που άρχισαν να παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 305,9 εκατ. ευρώ ή κατά 1,9% και ανήλθαν σε 16,58 δισ. ευρώ από 16,27 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 11,22 δισ. ευρώ από 10,86 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 361,3,1 εκατ. ευρώ ή κατά 3,3%. Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 αυξήθηκαν κατά 1,07 δισ. ευρώ ή κατά 4,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 26,97 δισ. ευρώ έναντι 25,90 δισ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 19,3 δισ. ευρώ από 18,3 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ ή κατά 5,5%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 κατά 760,2 εκατ. ευρώ ή κατά 7,9%, στα 10,39 δισ. ευρώ από 9,63 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 8,08 δισ. ευρώ από 7,44 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 641,7 εκατ. ευρώ, ή κατά 8,6%. Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 να αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ στη δεύτερη θέση έχει ανέλθει η Γερμανία, η οποία βρισκόταν στην 3η θέση στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ακολουθεί η Κύπρος με άνοδο μίας θέσης στη σχετική κατάταξη και μετά η Τουρκία, προς την οποία η σημαντική μείωση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων (κατά 28,2%), οδήγησε στην απώλεια δύο θέσεων στη λίστα των κυριότερων προορισμών. Η Βουλγαρία βρίσκεται στην 5η θέση, όπως και το πρώτο εξάμηνο του 2018 και ακολουθούν οι ΗΠΑ στην 6η και ο Λίβανος στην 7η θέση, ενώ στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο βρίσκονταν σε αντίστροφες θέσεις. Στην 8η και 9η θέση παραμένουν Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ενώ την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών συμπληρώνει η Γαλλία με άνοδο μίας θέσης από το πρώτο εξάμηνο του 2018 (ήταν στην 11η θέση). «Οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να πρωτοστατήσουν στην επιστροφή της οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να αποτελέσουν πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο» Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολιάζοντας τα παραπάνω επισημαίνει τα εξής: «Στο έντονα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου η αβεβαιότητα κυριαρχεί, το Brexit βρίσκεται προ των πυλών και ο προστατευτισμός υποσκάπτει τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης, η στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Οι ελληνικές εξαγωγές παρ’ όλες τις αντιξοότητες συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να διευρύνονται έστω και με χαμηλό ποσοστό. Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν δραματικά οι συνθήκες τους επόμενους μήνες οι ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα κλείσουν τη φετινή χρονιά με άνοδο περίπου 8%, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να πρωτοστατήσουν στην επιστροφή της οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να αποτελέσουν πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο που επιχειρεί να οικοδομήσει η χώρα. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργηση των κεφαλαιακών περιορισμών από την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς και η επικείμενη φορολογική ελάφρυνση είναι μια ενθαρρυντική και ελπιδόφορα εξέλιξη, η οποία αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί». Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ