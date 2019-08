Άλωσε την έδρα της Φούλαμ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Με πρωταγωνιστή τον Λιούις Γκράμπαν η Νότιγχαμ Φόρεστ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Φούλαμ, επικρατώντας με 2-1 για την 5η αγωνιστική της Championship.

Ο Αγγλος στράικερ σκόραρε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και οδήγησε τους Ρεντς στη δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα. Μια σπουδαία εμφάνιση από την ομάδα του Σαμπρί Λαμουσί, η οποία έφτασε τους 8 βαθμούς και ανέβηκε στην 9η θέση της κατάταξης. Από την άλλη η Φούλαμ έμεινε στους 9 και στην 5η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά και προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι παίκτες της Νότιγχαμ συνεργάστηκαν άψογα και ο Γκράμπαν με εξαιρετικό τελείωμα άνοιξε το σκορ. Ο ίδιος παίκτης στο 61’ έκλεψε την μπάλα, πέρασε όλη την άμυνα της Φούλαμ, μπήκε στην περιοχή, σούταρε και με τη βοήθεια του δοκαριού έκανε το 2-0 για τους Ρεντς.

Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 2-1 στο 83’ με τον Μίτροβιτς.

Δείτε τα γκολ της Νότιγχαμ:

And it’s two for Forest and two for Grabban! Fulham 0-2 #NFFC pic.twitter.com/I29Z4pYULL

— NFFC TrentEnd (@NFFC_TrentEnd) August 24, 2019