Σεισμός 4,1 Ρίχτερ αναστατώνει ξανά την Αττική

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο πρόκειται για σεισμική δόνηση ύψους 4,1 Ρίχτερ, 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Η δόνηση, έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,1 Ρίχτερ της περασμένης Παρασκευής.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.1 strikes 25 km NW of #Athens (#Greece) 4 min ago. Please report to: https://t.co/o2emevWfBo pic.twitter.com/MqN19GJWCl

— EMSC (@LastQuake) July 28, 2019