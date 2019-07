Λέκκας στο One Channel: Κανένας λόγος ανησυχίας για τον σεισμό

Street scenes after an earthquake in Athens, Greece on July 19, 2019. / Εικόνες δρόμου έπειτα από σεισμό στην Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον σεισμό» είπε στο κεντρικό δελτίο του One Channel ο σεισμολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκκας, με αφορμή τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή στην Αττική το απόγευμα της Κυριακής. Ο κ. Λέκκας υποστήριξε ότι «ήταν ένας μεγάλος μετασεισμός 4,2 Ρίχτερ που τον περιμέναμε» και συμπλήρωσε πως «δεν με ανησυχεί, είναι μέσα στα πλαίσια που είχαμε προδιαγράψει». Τόνισε πως το επίκεντρό του βρίσκεται στο ίδιο σημείο με την σεισμική δόνηση των προηγούμενων ημερών και σημείωσε πως «δεν υπάρχουν βλάβες ή επεκτάσεις ζημιών». Ταυτόχρονα συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι μια και «δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιον μεγάλο σεισμό». Πηγή: Onetv.gr