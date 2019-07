Στους Λέικερς ο Κώστας Αντετοκούνμπο!

Μπορεί να έχουν περάσει μόνο κάποιες ώρες από όταν οι Ντάλας Μάβερικς αποδέσμευσαν τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο νεαρός φόργουορντ ωστόσο δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη, συμφώνησε με τους Λος Άντζελες Λέικερς για two-way συμβόλαιο και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πλάι του «Βασιλιά» αλλά και του Άντονι Ντέιβις.

Έτσι, η οικογένεια Αντετοκούνμπο θα έχει τριπλή εκπροσώπηση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετά τους Γιάννη και Θανάση που θα αγωνίζονται στους Μιλγουόκι Μπακς.

Kostas Antetokounmpo — the younger brother of NBA MVP Giannis Antetokounmpo — heads to the Lakers on a two-way deal. https://t.co/zpdgRZaedj

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2019