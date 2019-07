Παγκόσμιο ρεκόρ ο Πίτι στα 100 μ. πρόσθιο

Ύστερα από μια συγκλονιστική κούρσα στον ημιτελικό των 100 μ. πρόσθιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, ο 24χρονος Βρετανός Άνταμ Πίτι, τερμάτισε πρώτος με χρόνο 56.88 καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ!

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ανήκε στον ίδιο (57.10) από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γλασκώβης, τον περασμένο Αύγουστο, όμως τότε υπήρχαν ενστάσεις.

Ή ομοσπονδία κολύμβησης είχε εκφράσει αντιρρήσεις, επειδή παρουσιάστηκε πρόβλημα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και ο χρόνος διορθώθηκε την επόμενη ημέρα (αρχικά είχε δοθεί 57.00).

Αυτή τη φορά πάντως ο Πίτι είναι ο αδιαμφισβήτητος νέος ρέκορντμαν στα 100 μ. πρόσθιο. Στην τρομερή κούρσα, δεύτερος κατετάγη ο Κινέζος Ζιμπέι Γιανγκ, με 58.67.

The SAMSUNG Play of the Day is off course the World Record by Adam Peaty 🇬🇧 in the Men’s 100m Breaststroke Semi Final – 56.88 is the new time to beat! 💦👏 #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/AYPvzGPlSl

— FINA (@fina1908) July 21, 2019