Eurobasket U20 : Πέτυχε το repeat το Ισραήλ, 92-84 την Ισπανία

Το Ισραήλ επικράτησε της Ισπανίας 92-84 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Άκρως αμφίρροπο το πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και καμία να μην μπορεί να πάρει διαφορά υπέρ της. Στη συνέχεια οι οικοδεσπότες βρήκαν επιθετικό ρυθμό και κατάφεραν να προηγηθούν με 7 (66-59) στην εκπνοή της 3ης περιόδου.

Στην 4η περίοδο μάλιστα αύξησαν και άλλο το προβάδισμα τους, με την διαφορά να φτάνει ακόμα και τους 17 πόντους (86-69). Οι Ισπανοί έτρεξαν ένα επιμέρους 3-13, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τους Ισραηλινούς να αναδεικνύονται πρωταθλητές Ευρώπης.

Για τους νικητές εξαιρετικός ήταν ο Ντένι Αβντίγια με 23 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ, ενώ τον ακολούθησε ο Γιαμ Μαντάρ με 17 πόντους και 8 ασίστ.

Για την Ισπανία ξεχώρισαν οι Γκονζάλες με 14 πόντους και Καλάμπρια, Πουέρτο με 13 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 42-42, 66-59, 92-84