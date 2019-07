Ο Ερικ Μπάρντον στο Ηρώδειο

Ο ζωντανός θρύλος του rock ‘n’ roll και ψυχή του συγκροτήματος «The Animals», ο Ερικ Μπάρντον, είδωλο της δεκαετίας του 1960 και αγέραστος καλλιτέχνης, θα βρεθεί για ακόμη μία φορά στη χώρα μας προκειμένου να παραχωρήσει συναυλία. Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου ο Μπάρντον θα τραγουδήσει στο Ηρώδειο, εκεί όπου με τη βαθιά, τόσο χαρακτηριστική φωνή του, αναμένεται να αφηγηθεί στο κοινό τις ροκ ιστορίες της ζωής του. Με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή εξάλλου, ο Μπάρντον έχει κτίσει μία πολύ ισχυρή σχέση με τους οπαδούς του, πολλοί από τους οποίους είναι φανατικοί και πίνουν νερό στο όνομά του. Από τo rock ‘n’ roll στο rhythm ‘n’ blues και τις funk μέρες των War ο δρόμος του βρετανού καλλιτέχνη ήταν γεμάτος επιτυχίες. Ενδεικτικά οι «House of The Rising Sun», «Don’t Let me Be Misunderstood», «We Gotta Get Out Of This Place», «Ι’m Crying», «Spill the Wine», «It’s My Life».

Γεννημένος στο Γουόκερ Ον Τάιν του βιομηχανικού Nιουκάστλ στις 11 Μαΐου του 1941, ο Μπάρντον έχει κερδίσει τον τίτλο ενός από τους σπουδαιότερους ήρωες του rock ‘n’ roll. Υπήρξε κινητήρια δύναμη της περίφημης «British Invasion» αλλά και ένας από τους πρωτοπόρους της ψυχεδελικής σκηνής του Σαν Φρανσίσκο. Βρέθηκε στην καρδιά της ροκ επανάστασης στη δεκαετία του 1960 και έδωσε το «παρών» στο Woodstock, στο Monterey Pop και σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό για τη ροκ μουσική.

Ο Μπάρντον έζησε τη γένεση, την ακμή και την πτώση της ροκ και τραγούδησε δίπλα σε μεγάλους θρύλους της μουσικής, από τον Τζίμι Χέντριξ μέχρι τον Τζον Λένον και από τον Τζιμ Μόρισον μέχρι τον Φρανκ Ζάπα και τον Τζον Λι Χούκερ. Η ζωή του ήταν πάντα στα άκρα, γι’ αυτό και ανήκει στους εμβληματικούς εκπροσώπους της παροιμιώδους ρήσης «sex, drugs and rock and roll». Το 1994 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ το περιοδικό «Rolling Stone» έχει συμπεριλάβει τη φωνή του ανάμεσα στις 100 καλύτερες όλων των εποχών. Εν ολίγοις μια από τις σπουδαιότερες μορφές της μουσικής Ιστορίας του 20ού αιώνα που, ακούραστη, συνεχίζει την πορεία της και στον 21ο.

Οι πωλήσεις των εισιτηρίων έχουν ήδη αρχίσει και οι τιμές αρχίζουν από τα 30 ευρώ και φθάνουν στα 75 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Ανω Διάζωμα

(Γενικής Εισόδου, χωρίς αρίθμηση)

Early bird: Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Ανω Διάζωμα στην τιμή των 30 ευρώ.

Μετά την εξάντλησή τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 35 ευρώ.

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ.

Ζώνη B: 50 ευρώ.

Ζώνη A: 55 ευρώ.

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 65 ευρώ.

Διακεκριμένη Ζώνη A: 75 ευρώ.