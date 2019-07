Το vima.gr προτείνει για την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Ντοκιµαντέρ

«The traffickers»

ΟΝΕ TV, 13.00

Κάθε επεισόδιο παρακολουθεί αντίστροφα, από τον καταναλωτή προς την πηγή, είδη προς εξαφάνιση, πολύτιμα ορυκτά, φάρμακα, ανθρώπινα όργανα, όπλα, ανθρώπους μέχρι και παιδιά. Ενα σκοτεινό ταξίδι στις παγκόσμιες παράνομες αγορές.

Ελληνική ταινία

«Τα πουλιά µε το χρώµα του φεγγαριού»

ΕΡΤ1, 02.15

Επικουρούμενοι από μία ασιάτισσα τραγουδίστρια, τρεις φίλοι ληστεύουν ένα σφαγείο πουλερικών και κατά λάθος σκοτώνουν τον ιδιοκτήτη. Ο ένας από αυτούς θα διαφύγει στα βουνά με την τραγουδίστρια, οπότε ξεκινά μια σκληρή καταδίωξη από την αστυνομία. Ξεχασμένη αστυνομική περιπέτεια της δεκαετίας του 1990, που ίσως σήμερα τη βλέπεις μεγαλύτερη συμπάθεια απ’ ο, τι τότε. Την γύρισε ο Σταμάτης Τσαρουχάς που θα ξανασυνεργαζόταν με τον πρωταγωνιστή της Ρένο Χαραλαμπίδη στο πολύ πιο επιτυχημένο «Ηθικόν ακμαιότατον». Συμπρωταγωνιστούν οι Λαρίσα Τεν, Βαγγέλης Καζάν. (Ελλάδα, 1994, 87′)

Ξένες ταινίες

«Στην καρδιά της θάλασσας» (In the heart of the sea) STAR, 21.00

Τον χειμώνα του 1820 το φαλαινοθηρικό της Νέας Αγγλίας «Εσεξ» δέχθηκε επίθεση από μια φάλαινα τεραστίων διαστάσεων και δύναμης, με μια σχεδόν ανθρώπινη αίσθηση εκδίκησης. Πρόκειται για την τραγωδία που ενέπνευσε τον Χέρμαν Μέλβιλ να γράψει το αριστούργημά του «Μόμπι Ντικ», το οποίο ωστόσο θα διηγούνταν τη μισή μόνο ιστορία. Η ταινία «Στην καρδιά της θάλασσας» θα μας αποκαλύψει την οδυνηρή κατάληξη αυτής της συνάντησης, καθώς το πλήρωμα του πλοίου που καταφέρνει να επιβιώσει θα φθάσει στα άκρα προκειμένου να μείνει ζωντανό. Πρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Πολ Αντερσον, Κίλιαν Μέρφι, Μπεν Γουίσοου, Σάρλοτ Ράιλι. (ΗΠΑ/Αυστραλία/Ισπανία/Αγγλία/Καναδάς, 2015, 108′)

«Η σκοτεινή πλευρά του νόµου» (Brooklyn’ s finest) ΟΡΕΝ, 22.00

Οι διασταυρωμένες ιστορίες τριών αστυνομικών της Νέας Υόρκης (Ιθαν Χοκ, Ντον Τσιντλ, Ρίτσαρντ Γκιρ) δημιουργούν κλίμα έντασης στην ταινία του Αντουάν Φουκουά, ένα στρωτό, γεμάτο εντάσεις και σασπένς φιλμ που είναι σκηνοθετημένο σαν χορογραφία με φόντο τους επικίνδυνους δρόμους του σύγχρονου Μπρόυκλιν. (ΗΠΑ, 2009, 120′)