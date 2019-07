Internet εκπέμπει SOS: Έπεσαν χιλιάδες ιστοσελίδες παγκοσμίως

Σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία του διαδικτύου επηρέασε όλο τον πλανήτη με αποτέλεσμα να «πέσουν» χιλιάδες ιστοσελίδες, την Τρίτη.

Ανάμεσά τους η Wikipedia, το Discord, το Flightradar24 αλλά και αρκετές σελίδες διαχείρισης κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την βρετανική Metro, το πρόβλημα ξεκίνησε από την εταιρία Cloudflare, που παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου σε πολλές εταιρείες γεγονός που έχει επηρεάσει χιλιάδες ιστοσελίδες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας τοποθετήθηκε μέσω twitter για το πρόβλημα.

«Είμαστε ενήμεροι για τα προβλήματα. Η ομάδα εργάζεται για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας κρατάμε ενήμερους».

Λίγο αργότερα είπε πως επιβεβαιώθηκε και αποκαταστάθηκε το ζήτημα, αν και οι υπηρεσίες της εταιρίας θα αποκαθίστανται σταδιακά ανά τον κόσμο.

ALERT: Due to a cloudflare outage, we’re getting bad data from our providers, which is showing incorrect crypto prices. Calm down everyone, Bitcoin is not $26. — CoinDesk (@coindesk) July 2, 2019

We’re currently experience issues with our services related to an outage at service provider Cloudflare. They are currently investigating the issue and working to mitigate the impact to users. We will update as we know more. Thank you for you patience. — Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2019

DownDetector is unable to tell if cloudflare is down because cloudflare is down. 🙃 pic.twitter.com/pBSgv9QISc — Tarjei Husøy (@t_husoy) July 2, 2019