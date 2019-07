Χονγκ Κονγκ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο

Μεγάλη ομάδα διαδηλωτών που αντιτίθενται στην προσκείμενη στο Πεκίνο κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, εισέβαλαν σήμερα, βράδυ Δευτέρας τοπική ώρα, στο κτίριο του κοινοβουλίου, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, σύμφωνα με τις εικόνες που προβάλλουν τηλεοπτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, δεκάδες άνθρωποι, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, πολλοί εκ των οποίων κρατώντας αυτοσχέδιες ασπίδες, διείσδυσαν στο Νομοθετικό Συμβούλιο (LegCo), καταφέρνοντας να μπουν έπειτα από προσπάθειες ωρών, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο i-Cable News.

The main streets of Hong Kong have been shut down for a planned pro-democracy march, marking the anniversary of the former colony’s handover from Britain to China. This aerial footage was shot earlier today: https://t.co/PpZ8SF1EAN pic.twitter.com/hR7q0wzLpn — CNN (@CNN) July 1, 2019

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, που είχαν αναπτυχθεί εντός του κτιρίου και νωρίτερα έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού για να απωθήσουν το πλήθος, οπισθοχώρησαν προς το εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ανήμερα της 22ης επετείου της παράδοσης της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ από τη Βρετανία στην Κίνα, οι διαδηλωτές κατέστρεψαν πίνακες ζωγραφικής, έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, εκφράζοντας την οργή τους για το προτεινόμενο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο για τις απελάσεις υπόπτων στην Κίνα.

Hong Kong protesters have broken in to the heart of the city’s government, the Legislative Council, by wrenching open a metal shutter at the entrance. Latest updates from the protests: https://t.co/csRwnugnYN pic.twitter.com/5d2ps1bUAE — CNN International (@cnni) July 1, 2019

Ορισμένοι κρατούσαν οδικές πινακίδες, άλλοι λαμαρίνες και κομμάτια από σκαλωσιές, την ώρα που περίπου 1.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί περιμετρικά του κτιρίου του Κοινοβουλίου, στην καρδιά της επιχειρηματικής συνοικίας της πρώην βρετανικής αποικίας.

Μια μικρή ομάδα, οι περισσότεροι φοιτητές, που φορούσαν κράνη ασφαλείας και μάσκες, χρησιμοποίησαν ένα μεταλλικό καροτσάκι και κοντάρια επιχειρώντας να σπάσουν τις τζαμαρίες της εισόδου, κάτι που τελικά κατάφεραν.

Μπροστά στην έφοδο του πλήθους, το κοινοβούλιο σήμανε κόκκινο συναγερμό, διατάσσοντας τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν αμέσως τον χώρο και ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις εργασίες του για αύριο Τρίτη.