Ουτζίρι: «Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός»

Αλλοπρόσαλλες δηλώσεις έκανε ο Μασάι Ουτζίρι, πρόεδρος των πρωταθλητών του NBA Τορόντο Ράπτορς, με τις οποίες προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Ουτζίρι όταν ρωτήθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη βράβευσή του ως MVP του NBA, απάντησε πως ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι… Έλληνας, αλλά Νιγηριανός.

«Όταν σκέφτομαι τον Πασκάλ (Σιάκαμ), τον Εμπίντ ή τον Γιάννη -και συγχωρήστε με, αλλά ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός, οκ;- σκέφτομαι από πού ξεκίνησαν όλοι αυτοί και είναι εκεί απ’ όπου ξεκίνησα κι εγώ (σ.σ. την Αφρική).

Μία μέρα θα έχω μία υπέροχη ιστορία να διηγηθώ και θα είναι μία ιστορία που θα συμπεριλαμβάνει ένα πρωτάθλημα και είμαι τόσο υπερήφανος γι αυτό», ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα των Ράπτορς.

Βέβαια, η διαφορά των Σιάκαμ-Εμπίντ με τον Γιάννη είναι ότι οι μεν γεννήθηκαν στο Καμερούν και ο δε Γιάννης στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Ουτζίρι στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου που έδωσε, χαρακτήρισε τα παιδιά του «Καναδούς», αν και ο ίδιος είναι Νιγηριανός:

«Για μένα το μόνο που έχει σημασία είναι το Τορόντο. Μου αρέσει πολύ εδώ

Μου αρέσει πολύ εδώ πέρα, στην οικογένεια μου αρέσει που είμαστε εδώ και ιδιαίτερα στην σύζυγό μου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά μου είναι Καναδοί».

Η ιστορία του Ουτζίρι πάντως είναι παρόμοια με εκείνη του Αντετοκούνμπο, καθώς έχει γεννηθεί στην Αγγλία από Νιγηριανούς γονείς.

