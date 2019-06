FIBA: «Ανυπομονούμε να τον δούμε με την Εθνική» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζει την καλύτερη (μέχρι την επόμενη και την κατάκτηση του NBA) στιγμή της καριέρας του, καθώς ανακηρύχθηκε MVP της σεζόν 2018-19 στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η FIBA με αφορμή αυτό το γεγονός, ανέβασε video με τις καλύτερες στιγμές του Greek Freak με την Εθνική Ελλάδας και έγραψε ως λεζάντα πως «ο Γιάννης παίζει χρόνια τώρα. Ανυπομονούμε να τον δούμε με την Εθνική Ελλάδας ξανά!».

Μαζί, ανυπομονούν εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες φυσικά!

Δείτε το video της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

The Greek Freak @Giannis_An34 has been ballin’ for years now. 🏆 We can’t wait to see him suit up for @HellenicBF 🇬🇷 again! #NBAAwards #EuroBasket #FIBAOQT pic.twitter.com/pORqobHtco

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) June 25, 2019