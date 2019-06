Πια Κλεμπ: Η καπετάνισσα που σώζει πρόσφυγες στη Μεσόγειο κινδυνεύει με κάθειρξη

Είναι καπετάνιος ενός ερευνητικού και σωστικού σκάφους και εκτιμάται ότι έχει σώσει από βέβαιο πνιγμό στα νερά της Μεσογείου 6.000 ανθρώπους. Η βράβευση θα ήταν το λιγότερο που θα περίμενε κάποιος για την Πια Κλεμπ. Αντίθετα όμως η 35χρονη Γερμανίδα αντιμετωπίζει 20ετή κάθειρξη γι’ αυτόν ακριβώς τον ρόλο της και κατηγορεί την ΕΕ ότι εγκαταλείπει ανθρώπους να πεθάνουν στη θάλασσα και τις ιταλικές αρχές ότι «ποινικοποιούν την αλληλεγγύη».

Η Κλεμπ ήταν η κυβερνήτης του πλοίου Iuventa 10 μιας μκο και τώρα κατηγορείται, μαζί με άλλους εννέα, ότι βοηθούν και υποκινούν την παράνομη μετανάστευση εξαιτίας του ρόλου τους στη διάσωση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο έχοντας εγκαταλείψει τις ακτές της Λιβύης για να κατευθυνθούν στην Ευρώπη.

Οι ιταλικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι οι διασώστες συνεργάστηκαν με διακινητές ανθρώπων. Το Iuventa κατασχέσθηκε πριν από δύο χρόνια και ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες.

Η Κλεμπ, με καταγωγή από τη Βόνη, δήλωσε έτοιμη, μαζί με τους συναδέλφους της, να ξεκινήσουν μια μακρά δικαστική μάχη έχοντας πρόσφατα πληροφορηθεί ότι οι εισαγγελείς δεν προτίθενται να αποσύρουν τις κατηγορίες και ότι είναι πιθανόν να τους παραπέμψουν σε δίκη.

#SeaWatch3 Captain Pia Klemp: «Rescue operation took place 30 nm off Tripolis where Libyan Coast Guards have no sovereign rights.» pic.twitter.com/7P6Ex2tJyj

