Έξαλλος ο Σόλσκιερ με τις φαιδρότητες του Λίνγκαρντ (vid)

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία μετά το βίντεο που ανάρτησε στα social media ο Τζέσι Λίνγκαρντ από τις διακοπές του, όπου δείχνει τον φίλο του να… εκτονώνεται σεξουαλικά πάνω σε ένα μαξιλάρι.

Το απρεπές στιγμιότυπο φαίνεται πως δεν πέρασε απαρατήρητο από τον τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος είναι έξαλλος με τη συμπεριφορά του Άγγλου μεσοεπιθετικού.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, ο Νορβηγός ήταν έντονα εκνευρισμένος με τις… αστειότητες του 27χρονου, καθώς θεωρεί πως ένα σύλλογος όπως εκείνος του Μάντσεστερ δεν μπορεί να συνδέεται με τέτοιου είδους περιστατικά.

Ως εκ τούτου, ο Σόλσκιερ περιμένει… εναγωνίως την επιστροφή του ποδοσφαιριστή του από τις διακοπές, προκειμένου να του τα… ψάλλει ένα χεράκι.

Rashford and Lingard.

Single handedly wiping the gloss off the once great Manchester United. pic.twitter.com/GEAsrUjloe

— Dave Ellis 🤷🏼‍♂️ (@fullback03) 20 Ιουνίου 2019