Επίσημο: Παίκτης του Ολυμπιακού ο Σουντανί

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χιλάλ Σουντανί.

Ο 31χρονος Αλγερινός ήρθε στην ομάδα του Πειραιά για να αποτελέσει μια έξτρα ποιοτική λύση για τα άκρα της επίθεσης.

Πρόκειται για παίκτη που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους Πειραιώτες και την επιθετική φιλοσοφία του Πέδρο Μαρτίνς. Ο πολύπειρος εξτρέμ έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Πορτογάλος τεχνικός, αφού το γκολ είναι στο… αίμα του.

Ξημερώματα Δευτέρας (17/06) ήρθε στην Αθήνα ο Μπρούνο Φελίπε.Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας τον ακολούθησε, ο Ελ Αρμπί Χιλάλ Σουντανί, όπως είναι το πλήρες όνομά του.

Ο αριστεροπόδαρος winger της Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν είναι ένας… συνηθισμένος εξτρέμ, αλλά ένας άσος που σκοράρει κατά ριπάς: Πλάγιος με 157 γκολ καριέρας σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Φαινόμενο ο 31άχρονος Αλγερινός που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για έναν τον παίκτη-αποκάλυψη της σεζόν που έρχεται.

Χιλάλ Σουντανί καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @Hillal_Soudani welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #HillalSoudani #WelcomeHillal pic.twitter.com/2DFLrWVVvy

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 18, 2019