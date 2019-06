Σαουδική Αραβία : Θανατική ποινή για όσα διέπραξε όταν ήταν 10 χρόνων

Protesters wave Egyptian flags during a protest in Tahrir square, Cairo, April 8, 2011. Tens of thousands of Egyptians protested in Cairo on Friday to press demands including the prosecution of Hosni Mubarak, voicing frustration with the military for being slow to root out corruption from his era. REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) (File: CAI114_EGYPT-_0408_11.JPG )

Ο Μουρτάτζα Κουρέιρις από τη Σαουδική Αραβία είναι σήμερα 18 ετών. Συνελήφθη στα 13 του και έκτοτε είναι στη φυλακή, πριν καν δικαστεί. Οι Αρχές προτείνουν τη θανατική του ποινή για πράξεις που υποτίθεται διέπραξε όταν ήταν 10 ετών. Αυτό αναφέρουν ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθούν την υπόθεσή του, λέγοντας ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση νομικής προστασίας για τα παιδιά παγκοσμίως. «Υπάρχουν ελάχιστες πιο σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την εκτέλεση ενός παιδιού» δηλώνει στους «New York Times» η Mάγια Φόα, διευθύντρια της Reprieve, μιας ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι με το να επιδιώκει το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας τη θανατική ποινή του Μουρτάτζα διαφημίζει την ατιμωρησία της στον κόσμο. Οι κατηγορίες εναντίον του βασίστηκαν σε κατασκευασμένα στοιχεία και σχετίζονται με τη συμμετοχή του σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη διάρκεια της Αραβικής Ανοιξης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την κατοχή πυροβόλου όπλου, την προσχώρηση σε τρομοκρατική οργάνωση και την κατασκευή βομβών μολότοφ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες αναφέροντας ότι του αποσπάστηκαν με βασανιστήρια. Οι εκτελέσεις (συχνά με αποκεφαλισμό) είναι συνηθισμένες στη Σαουδική Αραβία και οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι έρχονται συνήθως μετά από χρόνια φυλάκισης και βασανιστηρίων. Ωστόσο το να εκτελεστεί ένας κατηγορούμενος για πράξεις που διέπραξε ενώ ήταν παιδί, ακόμη και για το υπερσυντηρητικό βασίλειο, δεν είναι συνηθισμένο. Απαντώντας σε ερωτήσεις του Υπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις εκτελέσεις το 2017, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η θανατική ποινή «μπορεί να επιβληθεί μόνο στις πιο σοβαρές παραβάσεις όπως η δολοφονία και υπόκειται στους αυστηρότερους ελέγχους» αφού έχει περάσει τη νόμιμη οδό. Ομως, ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι το καθεστώς επιδιώκει τη θανατική ποινή για μικρά αδικήματα κατά μειονοτικών ομάδων ή ακτιβιστών που αψηφούν την κυβέρνηση. «Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας είναι έτοιμες να πάνε μέχρι τέλους ώστε να καταπνίξουν κάθε φωνή εναντίον του καθεστώτος, ακόμη και να προσφύγουν στη θανατική ποινή ανδρών που όταν συνελήφθησαν ήταν παιδιά», όπως αναφέρει η Λιν Μααλούφ, διευθύντρια ερευνών της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αποτρόπαιο. Οι κατήγοροι του Μουρτάτζα από την άλλη, ισχυρίζονται ότι έσπειρε την καταιγίδα και πως σύμφωνα με την ερμηνεία του ισλαμικού δικαίου τού αξίζει η εσχάτη των ποινών, ενώ έχουν ζητήσει και τη μετά θάνατον σταύρωση ή τον διαμελισμό του. Η σουνιτική χώρα ακολουθεί μια συντηρητική εκδοχή του Ισλάμ που είναι γνωστή ως ουαχαμπισμός, η οποία έχει εμποτίσει τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας, το κυβερνητικό και το δικαστικό σύστημα, ενώ από τη στιγμή ανάληψης της εξουσίας από τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες ότι οι διώξεις κατά των σιιτών έχουν εντατικοποιηθεί. Στις 23 Απριλίου το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανακοίνωσε τη μαζική εκτέλεση 37 ανθρώπων. Οι 33 από αυτούς ήταν σιίτες. Οι άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο με την κατηγορία ότι υιοθέτησαν μια εξτρεμιστική τρομοκρατική ιδεολογία και ότι δημιούργησαν τρομοκρατικούς θύλακες με στόχο να διασπείρουν το χάος και να προκαλέσουν θρησκευτικές εντάσεις. Οι εκτελέσεις καταδικάστηκαν από τα Ηνωμένα Εθνη. Το 2018 η χώρα εκτέλεσε 139 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους καταδικάστηκαν για δολοφονίες και εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, σύμφωνα με την έκθεση της Human Rights Watch, ενώ τα ηλικιακά όρια σε ό,τι αφορά τις ποινικές ευθύνες είναι ασαφή στη χώρα. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, οι σαουδαραβικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 110 άτομα. Τον περασμένο Οκτώβριο η βάρβαρη δολοφονία του δημοσιογράφου και επικριτή του καθεστώτος Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή. Εναν μήνα αργότερα οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Κασόγκι δολοφονήθηκε με εντολή του Μπιν Σαλμάν. Το Ριάντ έχει διαψεύσει την εμπλοκή του.