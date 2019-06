Economist: Το Instagram κάνει like στη Σαντορίνη

Τη Σαντορίνη, χαρακτήρισε ως το πιο «Instagrammable» νησί παρουσιάζει ο Economist σε άρθρο του.

Το βρετανικό περιοδικό αναφέρει ότι το ελληνικό νησί με τα 5,1 εκατ. posts στο Instagram, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για το ηλιοβασίλεμα του, τη θέα του και την αρχιτεκτονική του έχει οδηγήσει σε αύξηση των «μανιακών» με τη φωτογραφία τουριστών και αυτό έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον Economist οι διαμονές στο νησί έχουν αυξηθεί κατά 66% και οι κάτοικοι του νησιού έχουν αρχίσει να ενοχλούνται από τις συνεχείς φωτογραφίες.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι οι τουρίστες σκαρφαλώνουν στις ταράτσες, στις στέγες, στα μπαλκόνια προκειμένου να τραβήξουν την τέλεια φωτογραφία με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούν προβλήματα στους ίδιους.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης μάλιστα είναι ότι οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει σχετική πινακίδα που γράφει: «Σεβασμός!… είναι οι διακοπές σας… αλλά είναι και το σπίτι μας»

#Santorini has appeared in 5.1m Instagram posts. The Greek island’s Insta-fame has led to an influx of photo-obsessed tourists who create problems for the locals pic.twitter.com/2DD0Z9GHXy

