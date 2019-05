Ουγγαρία: Ο Όρμπαν προσβλέπει σε ενίσχυση των αντιμεταναστευτικών πολιτικών δυνάμεων

Hungary's Prime Minister Viktor Orban speaks during a news conference after a European People Party Political Assembly on the Hungary's Fidesz party in Brussels, Belgium March 20, 2019. REUTERS/Eva Plevier

Την ελπίδα ότι στις ευρωεκλογές θα ενισχυθούν οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη εξέφρασε σήμερα σε δημοσιογράφους ο ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. «Ελπίζω ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή δημόσια αρένα υπέρ αυτών των πολιτικών κομμάτων που θα ήθελαν να σταματήσουν τη μετανάστευση» δήλωσε ο Όρμπαν, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και μια πορτοκαλί γραβάτα, το χρώμα του κόμματός του, του Fidesz. «Απορρίπτουμε τη μετανάστευση και θα θέλαμε να δούμε ηγέτες σε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απορρίπτουν τη μετανάστευση, που θα ήθελαν να τη σταματήσουν και όχι να τη διαχειριστούν». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Όρμπαν, του οποίου το κόμμα Fidesz αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές με μεγάλη διαφορά, αρνήθηκε να δηλώσει εάν μετά τις εκλογές θα συνταχθεί με τη νέα συμμαχία κομμάτων του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι. Δήλωσε ότι το μεταναστευτικό ζήτημα, και το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτό, θα μετασχηματίσει το πολιτικό φάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφοφορία και οι παραδοσιακοί σχηματισμοί κομμάτων δε θα διαδραματίσουν τον ίδιο ρόλο στο μέλλον. Μιλώντας στα αγγλικά, δήλωσε ότι το ποιος θα διαδεχθεί ποιον είναι «το μεγάλο ερώτημα του μέλλοντος». Στις σημερινές ευρωεκλογές της Κυριακής αναμένεται να υποστούν περαιτέρω πλήγμα τα παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκά κόμματα και να ενισχυθούν οι εθνικιστές παρατάξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που ίσως φρενάρει μια συλλογική δράση σε επίπεδο οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής. Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το Fidesz ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ/EPP), αλλά η ομάδα αυτή διαφωνεί για τη μελλοντική της κατεύθυνση και το Fidesz θέλει να επηρεάσει αυτήν τη συζήτηση. «Δεν θα θέλαμε να ανήκουμε κάπου όπου δεν έχουμε επιρροή σε βασικά θέματα στρατηγικής» δήλωσε ο Όρμπαν. (Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)