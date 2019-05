Συγχαρητήρια Πάιατ στον νέο αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο αρχιεπίσκοπο Αμερικής εξέφρασε μέσω Twitter ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

«Θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχεές στον Ελπιδοφόρο για την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας στη Βόρεια Αμερική — έναν ουσιαστικό θεσμό για τους δεσμούς μεταξύ των λαών μας και για την υποστήριξη του ελληνικού λαού κατά την περίοδο της οικονομικής δυσκολίας», έγραψε ο κύριος Πάιατ για την εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

I offer my warmest congratulations and best wishes to @Elpidophoros on his election as Archbishop of the Greek Orthodox Church in North America — an institution essential to our strong people to people ties and in supporting the Greek people through years of economic difficulty

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 11, 2019