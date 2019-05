Blend Mishkin & Roots Evolution την Παρασκευή 10 Μαΐου στο Gagarin

Blend Mishkin & Roots Evolution, επιστρέφουν δυναμικά στο Gagarin και παρουσιάζουν το ”Wildfire”, το νέο τους album που θα κυκλοφορήσει από τη γαλλική Undisputed Records και συναντούν τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, τον ”Πρόεδρο” της Dancehall, τον Skarra Mucci από την Τζαμάικα σε ένα εκρηκτικό double bill show!

Το νέο άλμπουμ του Blend Mishkin και της τρομερής αυτής δύναμης που ακούει στο όνομα Roots Evolution λέγεται Wildfire και πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα από την γαλλική Undisputed Records. Ενα μείγμα ακουσμάτων που δανείζεται στοιχεία απο την Soul, τα Rhythm n’ Blues, την Reggae και το Dub ως φιλοσοφία Remix. ‘Oλα αυτα με κύριο άξονα την αγάπη του Blend και των Roots Evolution για την μουσική της Jamaica, από τα πρώιμα Calypso και το Ska στο Rock Steady και αργοτερα το Rub a dub, το Dancehall, τα Roots και την εξέλιξη τους.

Οι Blend Mishkin & Roots Evolution είναι η full band του Blend Mishkin και έχει στόχο να μεταφράσει τις συνθέσεις των albums του Blend “Survival of the fittest” και “In Real Life” καθώς και νέες και παλιότερες δουλειές του, δίνοντάς τους νέα πνοή και ενέργεια. Η μουσική του Blend αποδομείται και επαναπροσδιορίζεται, με κύριο άξονα το dub ως διαδικασία “live remixing”, δημιουργώντας μια χορευτική αλλά και spiritual συγχρόνως ατμόσφαιρα.

Οι Roots Evolution βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί το 2015 ως studio band για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων 2 album του Blend Mishkin. Το “Survival of the fittest” κυκλοφόρησε από την Αγγλική Nice Up! το 2015 και κατέκτησε αρκετές πρώτες θέσεις πωλήσεων σε δισκοπωλεία καθώς και μεγάλο airplay από τον αδιαμφισβήτητα γκουρού της reggae, David Rodigan [BBC]. Ένα χρόνο αργότερα ξανασυναντήθηκαν για τις ηχογραφήσεις του “In Real Life” που κυκλοφόρησε από το προσωπικό label του Blend Mishkin, Rewind Guaranteed [2016], που έχει δεχτεί και συνεχίζει να δέχεται πολύ καλές κριτικές από τα εγκυρότερα reggae περιοδικά της Ευρώπης.

Toν Μάρτιο του 2017 η μπάντα έκανε το ντεμπούτο της σαν live σχήμα επί σκηνής και η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή: Δεκάδες εμφανίσεις σε Ελληνικά festivals και live stages, ενώ το καλοκαίρι και μέσα σε ελάχιστους μήνες ύπαρξης, οι Roots Evolution έκαναν το πρώτο τους Ευρωπαϊκό tour, που περιείχε εμφανίσεις σε festivals στο Βέλγιο και την Αγγλία. Το 2019, αναμένεται ”καυτό” για την μπάντα, καθώς το νέο studio album της είναι έτοιμο και περιέχει 10 συμμετοχές διεθνών καλλιτεχνών από την Τζαμάικα, τις Η.Π.Α, την Ιταλία, το Βέλγιο και άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ο Skarra Mucci είναι ένας από τους πιο γνωστούς reggae – dancehall τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Τα πρώτα του βήματα πραγματοποίησε στην γερμανική reggae σκηνή και γρήγορα έγινε ένας από τους πιο “πολύπλευρους’’ καλλιτέχνες της γενιάς του. Με το στυλ του να εναλλάσσεται συνεχώς μεταξύ της

soul και gospel σε hip hop και reggae και με το ατελείωτο flow και την δημιουργικότητα του, δίκαια πήρε τον τίτλο «lyric millionaire».

Μουσικός, DJ και παραγωγός. Για να κάνεις και τα τρία πρέπει να σου αρέσουν. Πού όμως θεωρείς ότι είσαι καλύτερος. Ο,τι σου ταιριάζει;

«Μουσική, dj sets και παραγωγή, θα έλεγα ότι με τον τρόπο που τα κάνω αλληλοσυμπληρώνονται. Χρονικά, υπήρξε μια “σειρά” – ξεκίνησα προσπαθώντας να γίνω μουσικός, ακολούθησε η ενασχόληση με την παραγωγή και μετά ήρθε η ιδιότητα του dj, γιατί ανάλογα με τη χρονική περίοδο που διένυα, κάτι από όλα αυτά κάλυπτε τις εκάστοτε ανάγκες. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, δουλεύουν πια και τα τρία καλά μαζί.»

Ελλάδα και ρέγγε. Ελληνας και ρέγγε. Πώς δένουν αυτά τα πράγματα;

«Η Ελλάδα δεν είναι ένα χωριό στη μέση του πουθενά, είναι αποδέκτης πολιτισμικών ερεθισμάτων όσο και οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι μουσικόφιλοι έχουν την ίδια πρόσβαση στην πληροφορία, στις νέες κυκλοφορίες, στα κανάλια της εναλλακτικής μουσικής: το ότι κάποια ιδιώματα δεν είναι προβεβλημένα από τα συμβατικά ΜΜΕ δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται ή ότι δεν έχουν κοινό. Η ρέγκε μπορεί να είναι μια εξειδικευμένη “αγορά”, μέσα της όμως δρουν και εργάζονται μουσικοί που απολαμβάνουν αναγνώριση και επιτυχία, και ας μην είναι απαραιτήτως mainstream superstars.»

Για ποιο λόγο ίδρυσες την Cast- a-Blast;

«Για τον ίδιο λόγο που λίγο πολύ όλοι ιδρύουν ανεξάρτητες εταιρείες – ο καθένας προτιμά να έχει δημιουργική ελευθερία και τον πρώτο λόγο πάνω στη διαχείριση της μουσική του.»

Καλλιτέχνες vs κρίσης ή κρίση vs καλλιτεχνών. Διευκρινίζω: Πώς επιδρά αν επιδρά η κρίση στους καλλιτέχνες ή πώς επηρεάζονται από αυτήν;

«Σε όλες τις κρίσεις ο πολιτισμός είναι που πλήττεται πρώτος. Παρ’όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει προσφορά και ζήτηση μουσικής, υπάρχει κόσμος που ασχολείται και ενδιαφέρεται. Προσωπικά, δεν περίμενα ως καλλιτέχνης αυτή την κρίση για να τα βρω σκούρα – η ανεξάρτητη σκηνή βιώνει διαρκή κρίση αλλά στην ουσία η μουσική βιομηχανία είναι που περνάει την κάμψη, σίγουρα όχι η μουσική και η δημιουργία.»

Τι θα δούμε τι θα ακούσουμε στο live;

«Θα δούμε πολλούς μουσικούς επί σκηνής, special καλεσμένους, έναν ορεξάτο Skarra Mucci που έρχεται για να φέρει την ατέλειωτη ενέργειά του στο λάιβ όντας ήδη αγαπητός στο αθηναϊκό κοινό, με πολλά γνωστά χιτς. Θα είναι ένα μεγάλο πάρτυ, και φυσικά θα τζαμάρουμε και όλοι μαζί!»

Το πρώτο τραγούδι ή lp που άκουσες (και θυμάσαι) και το τελευταίο τραγούδι ή lp που άκουσες και σου άρεσε

«Ο πρώτος δίσκος που άκουσα στην ολότητά του ήταν το Whitney, της Whitney Houston – ήμουν βέβαια πολύ μικρός και δεν μπορούσα να συλλάβω το μεγαλείο της φωνής της και το εντυπωσιακό εύρος Ο πιο πρόσφατος ήταν το Ruggamaffin Soundtape του Shy FX, θρυλικού Βρετανού παραγωγού reggae και jungle.»

