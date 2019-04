Εσκασε η… βόμβα: Ο Φονίνι απέκλεισε τον Ναδάλ! (vids)

Εσκασε η… βόμβα στο Μόντε Κάρλο! Ο Φονίνι πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του κέρδισε τον Ναδάλ στον ημιτελικό του Μόντε Κάρλο Μάστερς και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λάγιοβιτς.

Ο Ιταλός τενίστας κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και κέρδισε τον «βασιλιά της σκόνης» στο «σπίτι» του με 6-4, 6-2, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες του Ναδάλ. Ο Φονίνι ανάγκασε τον Ματαντόρ να υποκλιθεί μπροστά του και του στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον 12ο τίτλο του στο Μονακό.

Ο 31χρονος, Νο. 18 στην παγκόσμια κατάταξη, έπαιξε το τένις της ζωής του και έβγαλε τον Ισπανό εκτός ρυθμού. Ο Ράφα προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο σετ, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά μόνο ο Φονίνι υπήρχε στο κορτ. Ο Ιταλός με αντεπίθεση διαρκείας πήρε το πρώτο σετ με 6-4 και στη συνέχεια και το δεύτερο με 6-2.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ναδάλ στο Μονακό μετά από 18 σερί νίκες, 3 τίτλους και 25 σερί κερδισμένα σετ, ενώ ο Φονίνι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Μάστερς διοργάνωσης.

Μάλιστα, θα αντιμετωπίσει έναν παίκτη, που επίσης δεν έχει αντίστοιχη εμπειρία από τελικούς. Ο λόγος για τον Ντούσαν Λάγιοβιτς, ο οποίος με μία επική ανατροπή νίκησε με 2-0 σετ τον Ντανιήλ Μεντβέντεφ.

Δείτε βίντεο από την αναμέτρηση του Φονίνι με τον Ναδάλ:

Nadal’s streak of 25 sets in a row on Court Rainier III comes to an end at the hands of @fabiofogna.

The Italian wins the first 6-4…

A #RolexMCMasters upset on the cards? pic.twitter.com/V3tIir41T2

— Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019