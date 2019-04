Παναγία των Παρισίων: Σε βραχυκύκλωμα αποδίδεται η καταστροφική πυρκαγιά

Τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων ερευνούν οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι πάντως εκτιμούν ότι πιθανότητα η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με γάλλο αξιωματούχο.

Οι γαλλικές αρχές εξ αρχής είχαν προκρίνει ως επικρατέστερο το σενάριο του ατυχήματος, εκτιμώντας ότι δεν κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια πίσω από την πυρκαγιά στον εμβληματικό γοτθικό ναό του Παρισιού, παρά τις θεωρίες συνωμοσίας που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», ο πρώτος συναγερμός πυρασφάλειας χτύπησε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα), ωστόσο η σήμανση για την πυρκαγιά παρέπεμψε σε λάθος σημείο. Όπως μετέδωσε η εφημερίδα, η φωτιά μπορεί να σχετίζεται με ηλεκτρολογικό πρόβλημα σε ανυψωτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, χρειάστηκε και δεύτερος συναγερμός στις 18:43 (τοπική ώρα) για να γίνει αντιληπτή η φωτιά. Από εκείνο το σημείο και μετά, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα από την οροφή προς το πίσω μέρος του ναού και σε λιγότερο από μία ώρα το βέλος τυλίχθηκε στις φλόγες, για να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια όλων.

Εκπρόσωπος για τον καθεδρικό δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν πρέπει να υπήρχαν εργάτες στον χώρο όταν ξέσπασε, καθώς οι εργασίες φέρονται να σταμάτησαν στο διάστημα 17:00-17:30 (τοπική ώρα).

«Ο τελευταίος (σ.σ. εργάτης) έφυγε στις 17:50 και ο πρώτος στις 17:20» είπε χαρακτηριστικά.

#Breaking: Just in – Video is emerging of a #GiletsJaunes in black cloths at one of the the 2 towers half an hour at the start of the fire at the cathédrale Notre-Dame de #Paris. #NotreDame #France. pic.twitter.com/haGSO7VCIB

