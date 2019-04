Brexit: Βουλευτής της Μέι ζήτησε την παραίτησή της στη Βουλή

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής της να καθυστερήσει το Brexit και να επιδιώξει ένα συμβιβαστικό σχέδιο εξόδου με το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, ενώ ένας συντηρητικός βουλευτής σηκώθηκε οργισμένος στο κοινοβούλιο και της ζήτησε να παραιτηθεί.

«Does the Prime Minister appreciate the anger that her abject surrender last night has generated across the country?»

Brexiteer Conservative MP Bill Cash asks Theresa May if she will resign, «having broken promises a hundred times not to extend the time» for Brexit. pic.twitter.com/6jMWoe7rwX

— Channel 4 News (@Channel4News) April 11, 2019