Ιαπωνία: Αγνοείται μαχητικό F35 στον Ειρηνικό Ωκεανό

Ένα αεροσκάφος F-35A της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιαπωνίας αγνοείται στον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο Reuters, τα ραντάρ έχασαν το στίγμα του αεροσκάφους ενώ πετούσε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο στρατός της Ιαπωνίας αναφέρει πως το μαχητικό πετούσε περίπου 135 χλμ. (84 μίλια) ανατολικά της βόρειας Ιαπωνίας περίπου στις 7:27 μ.μ. όταν χάθηκε από τα ραντάρ.

Japanese F35 fighter, disappears from the radar over the Pacific, no radio contact https://t.co/dgJz4SIXFV via @TrafficNewsJp pic.twitter.com/QMiWWWfIgA

