Η «φτιαγμένη» selfie της Δούρου εμπνέει το Twitter

Tην πρώτη της… selfie με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο πόσταρε στο Twitter η περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου. Ωστόσο, οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν ότι η κ. Δούρου είχε κάνει σε… λίγο παραπάνω ρετούς στη συγκεκριμένη φωτογραφία και έσπευσαν να σχολιάσουν με αρκετή δόση αιχμηρού χιούμορ:

The witch of photoshop and the enchanter of debt…

— Ενοσίχθων (@helenprotopapa) 7 Απριλίου 2019