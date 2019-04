Ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα δέκα λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε ισχύ 5,2 ρίχτερ. Το επίκεντρό του βρίσκεται 8 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γαλαξιδίου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#σεισμός) M5.2 strikes 51 km E of #Pátra (#Greece) 5 min ago. Please report to: https://t.co/LJT1VPVqAz pic.twitter.com/Lx03JfrgK5

