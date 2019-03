Βρετανία: Οι αποκαλύψεις για «πραξικόπημα» προκαλούν έκτακτη σύσκεψη από τη Μέι

Έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα της Κυριακής έχει συγκαλέσει η Τερέζα Μέι στον απόηχο της αποκάλυψης των Sunday Times, για ενδεχόμενο «πραξικόπημα» και εν μέσω της βαθιάς πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλείται το Sputnik, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε «στενό κύκλο», καθώς σ’ αυτή θα παραβρεθούν λίγοι υπουργοί και λίγα μέλη του συντηρητικού κόμματος.

Τα βρετανικά media αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγεται ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Λίντινγκτον, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Μίκαελ Γκοβ, και ο υπουργός Brexit, Στίβεν Μπάρκλεϊ.

Environment Sec Michael Gove is going to Chequers today

