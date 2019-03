Μέι: Το brexit δε θα καθυστερήσει πέρα της 30ης Ιουνίου

Η βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, δήλωσε ότι η χώρα της δεν θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Ωστόσο, διαβεβαίωσε πως η αποχώρηση δεν θα καθυστερήσει περισσότερο από τις 30 Ιουνίου.

«Περίπου 3 χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που ο λαός ψήφισε για να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο Μέι σε διάγγελμα προς τον βρετανικό λαό. «Ήταν η μεγαλύτερη δημοκρατική κίνηση στην ιστορία της χώρας μας» είπε η βρετανίδα πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως ανέλαβε να φέρει εις πέρας την απόφαση αυτή.

«Ανέλαβα το αξίωμα με την υπόσχεση να φέρω εις πέρας αυτό που ζήτησε ο λαός στο δημοψήφισμα» είπε, εξαπολύοντας επίθεση κατά του βρετανικού κοινοβουλίου. «Δύο χρόνια μετά, οι βουλευτές δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε εγκαίρως» από την Ενωση.

«Για μένα αυτό είναι μια μεγάλη προσωπική λύπη» επεσήμανε η Μέι και πρόσθεσε ότι οι Βρετανοί πολίτες έχουν κουραστεί από αυτή τη διαδικασία. «Συμφωνώ μαζί τους, είμαι με το μέρος τους» υπογράμμισε, ενώ μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι απέστειλε γραπτό αίτημα στο Ευρωπαικό Συμβούλιο στο οποίο ζητά την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε πως αμφισβητεί αν οι βουλευτές θέλουν τελικά να υλοποιήσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. «Eχει έρθει η ώρα να πάρουμε μια απόφαση. Η μια τροπολογία κατατίθεντο μετά την άλλη, χωρίς όμως οι βουλευτές να μπορούν να πουν τι θέλουν» επεσήμανε η Μέι και προέτρεψε τους βουλευτές να στηρίξουν τη συμφωνία της.

«Δεν είμαι προετοιμασμένη να καθυστερήσω το Brexit πέρα από τις 30 Ιουνίου» τόνισε και υπογράμμισε ότι μερικοί ισχυρίζονται ότι κάνει λάθος επιλογή με το να αποκλείει μια περαιτέρω παράταση του άρθρου 50, του νόμου με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την ΕΕ.

Τέλος, τόνισε ότι δεν πιστεύει πως ο βρετανικός λαός επιθυμεί τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για το θέμα, όπως ούτε και η ίδια. «Θέλετε να συνεχίσουμε με αυτό και αυτό είμαι αποφασισμένη να κάνω» κατέληξε η πρωθυπουργός της Βρετανίας.

'It is now time for MPs to decide' – @theresa_may says Brexit delay is a 'matter of personal regret' and that she is 'not prepared' to extend Article 50 any further than the 30th of June.

Follow the latest #Brexit news here: https://t.co/byusQBjBAn pic.twitter.com/4PpV2vt1f7

— Sky News (@SkyNews) March 20, 2019