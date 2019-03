Συναγερμός σε Facebook – Instagram μετά το «μπλακ άουτ» – Ψάχνουν τα αίτια

Συναγερμό προκάλεσε στο Facebook το πολύωρο και ταυτόχρονο μπλακ άουτ τόσο στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο Instagram και το WhatsApp.

Μέχρι στιγμής η μοναδική επίσημη ανακοίνωση για το θέμα από το Facebook είναι ότι «δεν είναι αποτέλεσμα επίθεσης DDos (σ.σ. μια προσφιλής μέθοδος επίθεσης χάκερ)».

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

Το Instagram από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «γνωρίζουμε ότι είναι ενοχλητικό, εργαζόμαστε σκληρά για να λύσουμε το πρόβλημα».

We’re aware of an issue impacting people’s access to Instagram right now. We know this is frustrating, and our team is hard at work to resolve this ASAP.

— Instagram (@instagram) March 13, 2019