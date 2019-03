Πώς η Αμάλ Κλούνεϊ μάγεψε τον πρίγκιπα Κάρολο

Σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρίγκιπας Κάρολος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ βρέθηκαν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, με την 41χρονη Αμάλ να πρραγματοποιεί μία ακόμα υπέρκομψη εμφάνιση!

Ο Τζορτζ και η σύζυγός του Αμάλ Κλούνεϊ, έχουν κάνει το Λονδίνο το δεύτερο σπίτι τους μετά τον γάμο τους το 2014. Και φαίνεται πως οι σχέσεις τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια είναι εξαιρετικές.

Η 41χρονη Αμάλ και ο 57χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ είναι πολύ καλοί φίλοι με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, καθώς είχαν παραβρεθεί στο γάμο τους, ενώ τον περασμένο μήνα στο baby shower της δούκισσας του Σάσεξ παρούσα ήταν και η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φαίνεται όμως, πως εκτός από το νεαρό βασιλικό ζευγάρι, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, έχουν μαγέψει και τον πρίγκιπα Κάρολο, καθώς το βράδυ της Τρίτης ήταν καλεσμένοι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ σε δείπνο για τον εορτασμό του Trust του πρίγκιπα Κάρολου.

The Prince of Wales is hosting a dinner at Buckingham Palace to celebrate the work of the @PrincesTrust Group.

Ambassadors & supporters of the Trust are attending the event including human rights lawyer Amal Clooney & actors George Clooney, Chiwetel Ejiofor and @TheRealLukevans. pic.twitter.com/tYhVACHJdh

— Clarence House (@ClarenceHouse) March 12, 2019