Θεατρική Κέιτ Μπλάνσετ

Η παράσταση «When We Have Sufficiently Tortured Each Other» με το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου υπήρξε σταθερά sold out, παρά την ιδιαιτέρως σκληρή αντιμετώπιση από την κριτική και τις σοκαριστικές σκηνές σωματικής και σεξουαλικής βίας επί σκηνής.

Εξάλλου το γεγονός ότι υπήρξαν θεατές που λιποθύμησαν κατά τη διάρκεια της παράστασης μόνο ως θετικό μπορεί να εκληφθεί για την πειστικότητα και την ένταση της ερμηνείας της Κέιτ Μπλάνσετ.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» ο Γιάννης Ζουμπουλάκης εξηγεί ότι είναι πολύ πιθανό η επιλογή της βραβευμένης ηθοποιού να ανεβεί στο θεατρικό σανίδι έπειτα από επταετή απουσία να μην έγινε αυστηρά και μόνο για καλλιτεχνικούς λόγους.

Πολιτικοποιημένη και ακτιβίστρια, η 49χρονη Αυστραλή συνηθίζει να συνδυάζει τη δουλειά της με το «κοινωνικό μήνυμα» ή να χρησιμοποιεί το διάσημο όνομά της για να φωτίσει ζητήματα στα οποία ευαισθητοποιείται. Και το καταφέρνει.

Διαβάστε περισσότερα στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής»