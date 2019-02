Τσακαλώτος για τη νίκη ΝΔ: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

«Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία» απαντά ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη ΝΔ σε συνέχεια του θορύβου που προκλήθηκε μετά τη συνέντευξη του στο αμερικανικό CNBC και το αν τελικά παραδέχθηκε ή όχι ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα το σχόλιο του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, ήρθε ως απάντηση σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά με την ανακοίνωση της ΝΔ σε συνέχεια της συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, με την οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ευχαριστούσε «για την αυτονόητη πρόβλεψή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί στις εκλογές».

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή ο Ε. Τσακαλώτος έκανε λόγο για fake news απαντώντας στη ΝΔ που έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα, με το υπουργείο Οικονομικών να απαντά σε διευκρινιστική του ανακοίνωση ότι ο κ. Τσακαλώτος απάντησε σε ερώτηση που δέχθηκε για το ενδεχόμενο στήριξης της ΝΔ σε περίπτωση που γινόταν κυβέρνηση και διεκδικούσε επαναδιαπραγμάτευση στα πρωτογενή πλεονάσματα.

«Φυσικά και δεν θα αλλάζαμε τις θέσεις μας επειδή η ΝΔ βρέθηκε στην εξουσία. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αλλά στο μη πιθανό και ατυχές σενάριο που βρεθεί στην εξουσία φυσικά», απάντησε ο κ. Τσακαλώτος, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Να σημειωθεί ότι στα αρχικά δημοσιεύματα για τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών θεωρήθηκε ανακριβώς ότι όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η ΝΔ να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση ο κ. Τσακαλώτος απάντησε «I think it’s very likely they will be in power but in the unlikely and unfortunate eventuality that they are in power…». Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε: «I don’t think it’s very likely they will be in power but in the unlikely and unfortunate eventuality that they are in power of course…».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στην Καβάλα, που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτοςάσκησε σκληρή κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, για ατολμία – όπως είπε 0 της ΝΔ να ψηφίσει το άρθρο 56, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης για τη θητεία των βουλευτών, που σκοπό είχε, όπως τόνισε, «να σπάσουμε την οικογενειοκρατία, να περιορίσουμε τις θητείες των βουλευτών και υπουργών».

Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και στο οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δεν το γνωρίζουμε» για να συμπληρώσει χαριτολογώντας «περισσότερα γνωρίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας, παρά εγώ για το ποιο είναι το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας».

Ο υπουργός Οικονομικών, έκανε αναφορά και στο αφήγημα της κυβέρνησης περί καταπολέμησης της διαφθοράς, λέγοντας ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να θωρκαιστεί σωστά το πολιτικό σύστημα, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.