Μητσοτάκης: Ανάξιος ο Τσίπρας – Διχάζει το λαό

Discussion and voting of the “ Prespes Agreement “ , at the plenary of the Greek Parliament, Athens, Greece, on January 24, 2019. / Συζήτηση και ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ολομέλεια, Βουλή, 24 Ιανουαρίου 2019.

Τα όσα είπε χθες ο έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο περί «ακροδεξιών λαϊκιστών» κατά τη συνομιλία του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το συλλαλητήριο της Κυριακής 20 Ιανουαρίου στο Σύνταγμα, ως «ακροδεξιούς λαϊκιστές», σχολιάζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Χθες ο κ. Τσίπρας τόλμησε να προσβάλει ξανά τους Έλληνες. Χαρακτήρισε, όχι μόνο ως ακροδεξιούς, αλλά και ως μη σκεπτόμενους όλους όσοι αντιδρούν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Το έκανε, δε, με θράσος και ανευθυνότητα μπροστά σε ξένους ηγέτες. Στον κ. Ζάεφ όμως που επιμένει να αποκαλεί τα Σκόπια Μακεδονία δεν βρήκε κουβέντα να πει», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ και πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο ένας πρωθυπουργός μειοψηφίας. Είναι και ένας ανάξιος πρωθυπουργός που διχάζει τον λαό. Οι Έλληνες θα μείνουν ενωμένοι, υπερήφανοι και αξιοπρεπείς. Και σύντομα θα του δώσουν την απάντηση που του αξίζει».