Έχασε ο Ζβέρεφ και ξέσπασε στη ρακέτα του

O Μίλος Ράονιτς νίκησε με 3-0 σετ 6-1,6-1,7-6 (5) τον Σάσα Ζβέρεφ και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Οpen.

Μάλιστα ο 21χρονος Γερμανός, Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν τόσο εκνευρισμένος που μετά το δεύτερο σετ, έσπασε τη ρακέτα του, χτυπώντας την στο έδαφος εννιά φορές και κάνοντας την κομμάτια, μπροστά στα έντρομα μάτια των ball boys. Πάντως αυτό το ξέσπασμα δεν τον ωφέλησε σε κάτι αφού μετά έχασε και το τρίτο σετ.

