Νεκροί και τραυματίες από φωτιά σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε ένα κτίριο στο Κουρσεβέλ, στις Γαλλικές Άλπεις, έναν αγαπημένο προορισμό των σκιέρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Περίπου 70 πυροσβέστες έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από τα χαράματα οδήγησε στην απομάκρυνση 60 εργαζομένων, περιλαμβανομένων ξένων, από έναν τριώροφο ξενώνα στην περιοχή.

Staff accommodation above #Chanel and #Chopard caught fire early this morning #Courchevel pic.twitter.com/t0eLN9NLcz

— 150 days of winter (@150dow) January 20, 2019