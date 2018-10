Οργή κατά Τραμπ για το μακελειό στη συναγωγή

epa07125437 US President Donald J. Trump speaks to the Future Farmers of America convention at the Banker's Life Fieldhouse in Indianapolis, Indiana, USA, 27 October 2018. During the event, President Trump spoke to student of the Future Farmers of America about topics ranging from farming to unemployment. President Trump also made statements denouncing the mass shooting at a synagogue in Pittsburgh, in which 11 people were killed. EPA/JUSTIN CASTERLINE (File: 20246090.jpg )

Ανεπιθύμητο κήρυξαν οι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας του Πίτσμπουργκ τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι υποδαυλίζει τον εξτρεμισμό και τον αντισημιτισμό. Ο αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Τρίτη την πόλη όπου είχε σημειωθεί το μακελειό στη συναγωγή Δέντρο της Ζωής με 11 νεκρούς. Ο δήμαρχος του Πίτσμπουργκ, Ουίλιαμ Πεντούτο, απέρριψε με έμφαση την πρόταση του Τραμπ να τοποθετηθούν οπλισμένοι φύλακες στους χώρους λατρείας ως λύση στη βία. Πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης θεωρούν ότι η διχαστική ρητορική του Τραμπ «όπλισε» το χέρι του 46χρονου ακροδεξιού Ρόμπερτ Μπάουερς που άνοιξε πυρ στη συναγωγή το Σάββατο φωνάζοντας αντισημιτικά συνθήματα. Ομοίως, πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ως ηθικό αυτουργό τον Τραμπ για τη βία που χαρακτηρίζει το δεκαήμερο πριν από τις εκλογές της Τρίτης 6 Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, κατά το οποίο ο εξτρεμιστής οπαδός του Τραμπ, ο 56χρονος Σίζαρ Σάγιοκ, ταχυδρόμησε παγιδευμένα δέματα σε «εχθρούς» του αμερικανού προέδρου, από τον Τζορτζ Σόρος μέχρι τη Χίλαρι Κλίντον, ενώ ο 51χρονος ρατσιστής Γκρέγκορι Μπους εισέβαλε σε εκκλησία του Κεντάκι και σκότωσε δυο Αφροαμερικανούς. Διχόνοια και πόλωση. Αλλά και ο αμερικανικός Τύπος θεωρεί ότι ο Τραμπ σπέρνει τη διχόνοια στην κοινωνία, πολώνοντάς την για να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς στις επικείμενες εκλογές. Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι η ρητορική του προέδρου είναι διχαστική ενώ ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε μέσω Τουίτερ: «Τα μέσα των fake news κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να κατηγορήσουν τους Ρεπουμπλικανούς, τους Συντηρητικούς και εμένα για τον διχασμό και το μίσος που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στη χώρα μας». Πολλοί κάτοικοι του Πίτσμπουργκ όμως δεν πείθονται από την προεδρική προπαγάνδα και κατηγορούν τον Τραμπ ότι δεν παίρνει επαρκείς αποστάσεις από τους λευκούς εθνικιστές, που ανήκουν στην εκλογική του βάση. Τα μέλη της μεγάλης εβραϊκής κοινότητας της πόλης διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του προέδρου ότι ο διχασμός και το μίσος υπάρχουν εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι πρώτη φορά δεν αισθάνονται ασφαλείς στις ΗΠΑ. Η βίαιη ρητορική έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας επί Τραμπ και τα πνεύματα έχουν οξυνθεί εν όψει των εκλογών της Τρίτης. Για παράδειγμα, ο Σκοτ Ουάγκνερ, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, απειλεί ότι θα πάρει μπαστούνια του γκολφ και «θα σπάσει τα μούτρα» του νυν Δημοκρατικού κυβερνήτη και αντιπάλου του στις εκλογές Τομ Γουλφ. «Η υπαιτιότητα είναι ζόρικο πράγμα και οι πολιτικοί, ιδίως οι δημαγωγοί, το γνωρίζουν καλά… γι’ αυτό δεν δίνουν σαφείς οδηγίες για τη διάπραξη εγκλημάτων» έγραψε αρθρογράφος της «Washington Post». «Δεν χρειάζεται όμως. Απλώς δίνουν τον τόνο. Τελικά κάποιος άλλος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά». Τα καραβάνια μεταναστών Η «σταγόνα» που έκανε τον Μπάουερς να πάρει το όπλο του και να εισβάλει στη συναγωγή ήταν τα καραβάνια των Λατινοαμερικανών που προχωρούν με τα πόδια από την Κεντρική Αμερική προς τις ΗΠΑ και τα οποία ο Μπάουερς και άλλοι ακροδεξιοί αντισημίτες πιστεύουν ότι τα χρηματοδοτούν Εβραίοι. Το ζήτημα που έκανε τον Μπάουερς να διαπράξει τη μαζική δολοφονία είναι ακριβώς εκείνο που εκμεταλλεύεται ο Τραμπ εν όψει των εκλογών: ο πρόεδρος παρουσιάζει το καραβάνι των 3.500 φτωχών μεταναστών από την Ονδούρα, που σήμερα βρίσκεται στο Νότιο Μεξικό, σαν «στρατό εισβολής» εντός του οποίου κρύβονται «επικίνδυνοι τρομοκράτες από τη Μέση Ανατολή». Ρεπουμπλικανοί και ακροδεξιά μέσα που πρόσκεινται στον Τραμπ αναφέρουν ότι τα καραβάνια αυτά χρηματοδοτούνται από τον αμερικανοεβραίο επενδυτή Τζορτζ Σόρος που θέλει «να πλημμυρίσει τις ΗΠΑ με μετανάστες». «Οι πολυάριθμες δηλώσεις του Τραμπ, το ότι αποκαλεί εαυτόν «εθνικιστή», τα πλήθη στις συγκεντρώσεις του που φωνάζουν απειλές κατά του Τζορτζ Σόρος – όλα συνδέονται» είπε στην αμερικανική εφημερίδα η Σεσίλια Γουάνγκ, υποδιευθύντρια της Αμερικανικής Ενωσης Πολιτικών Ελευθεριών. «Κανονικά, ένας πρόεδρος δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για τις πράξεις ενός παρανοϊκού οπαδού του» έγραψε αρθρογράφος του The Atlantic. «Αλλά ο Τραμπ δεν είναι κανονικός πρόεδρος. Κλείνει το μάτι στους νεοναζιστές, διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας για μειονότητες και πολιτικούς του αντιπάλους και ενίοτε ωθεί τους οπαδούς του στο να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ο Τραμπ έκανε το παν για να ανάψει τη φωτιά και τίποτε για να αποτρέψει όσους τον παίρνουν κατά γράμμα». Αλλά και ο διεθνής Τύπος καταγγέλλει τον ρόλο του Τραμπ στο μακελειό του Πίτσμπουργκ, στα τρομοδέματα και στις ρατσιστικές δολοφονίες του Κεντάκι. Ο «Monde» παρατήρησε ότι ο αμερικανός πρόεδρος κάνει ορισμένες δήθεν καταδικαστικές δηλώσεις για τα περιστατικά αυτά και πριν περάσουν λίγες ώρες επιστρέφει στη διχαστική ρητορική του και στον δημόσιο στιγματισμό των αντιπάλων του. Η γαλλική εφημερίδα φέρνει για παράδειγμα εκδήλωση για νέους Ρεπουμπλικανούς που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Την ώρα που ο Τραμπ έβγαζε έναν φιλιππικό κατά των «οπαδών της παγκοσμιοποίησης», οι καλεσμένοι του άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του Τζορτζ Σόρος και να ζητούν από τον πρόεδρο να τον κλείσει φυλακή. Ο Τραμπ όχι μόνο δεν τους επανέφερε στην τάξη αλλά φαινόταν να το διασκεδάζει.