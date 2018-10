Kυβερνητική πλειοψηφία στην Έσση για Χριστιανοδημοκράτες και Πράσινους

epa07127365 (L-R) Alliance 90/The Greens party leading candidates Tarek Al-Wazir, Priska Hinz and the Greens party federal co-leader Annalena Baerbock react in front of supporters after first exit polls during the Hesse state elections in Wiesbaden, Germany, 28 October 2018. According to the Statistical Office of Hesse some 4.4 million people were eligible to vote in the regional elections for a new parliament in the German state of Hesse. EPA/RONALD WITTEK

Την απαραίτητη πλειοψηφία για να συνεχίσουν την κυβερνητική συνεργασία τους εξασφαλίζουν, σύμφωνα με ανεπίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και οι Πράσινοι στην Έσση. Σε μια δραματική έκβαση της εκλογικής διαδικασίας, το κρατίδιο οδεύει να έχει -για πρώτη φορά- εξωκομματικό Κοινοβούλιο, με 137 βουλευτές. Το CDU, με ποσοστό 27% (38,3% το 2013) εξασφαλίζει 40 έδρες, οι Πράσινοι με 19,8% (+8,7) 29 έδρες και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με το ίδιο ποσοστό, 19,8% (-10,9) ισάριθμες έδρες. Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), με 13,1% (+9) εξασφαλίζει με άνεση την πρώτη της είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατιδίου όπου ιδρύθηκε το 2013, με 19 βουλευτές, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP), με 7,5% (+2,5) θα εκπροσωπηθούν από 11 βουλευτές και η Αριστερά με 6,5% (+1,1) από 9. Οι Χριστιανοδημοκράτες, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν τις εκλογές, κατέγραψαν το χειρότερο ποσοστό τους στο κρατίδιο για τα τελευταία -τουλάχιστον- 50 χρόνια. Στην κούρσα για την δεύτερη θέση, τις πρώτες πρωινές ώρες οι Πράσινοι συγκέντρωναν μόλις 94 ψήφους περισσότερες από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ο Χριστιανοδημοκράτης Πρωθυπουργός της Έσσης Φόλκερ Μπουφιέ, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καμπανάκι και για τις ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων», δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει για τον σχηματισμό κυβέρνησης με όλα τα κόμματα, εκτός από την Αριστερά και την AfD. Πιθανοί συνδυασμοί, εκτός του CDU-Πράσινοι, είναι ακόμη οι CDU-SPD, SPD-Πράσινοι-FDP (συνασπισμός «φανάρι») και CDU-Πράσινοι-FDP («Τζαμάικα»). Ο κ. Μπουφιέ και οι Φιλελεύθεροι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός συνασπισμού «Τζαμάικα», οι Σοσιαλδημοκράτες ωστόσο, που είναι οι μεγάλοι χαμένοι της αναμέτρησης, εμφανίσθηκαν επιφυλακτικοί για την συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα. Από την πλευρά του FDP, ο αρχηγός του κόμματος Κρίστιαν Λίντνερ χαρακτήρισε «εντελώς παράξενη, από άποψη ουσίας» μια ενδεχόμενη συνεργασία με τους Πράσινους και το SPD.