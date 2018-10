Μελάνια : Οι γυναίκες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποδείξεις

U.S. first lady Melania Trump arrives for NATO spouses dinner at the Park of the Cinquantenaire during the NATO Summit in Brussels, Belgium July 11, 2018. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ «στηρίζει τις γυναίκες» που καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση, ζητώντας τους όμως να δίνουν «συγκεκριμένες αποδείξεις», δήλωσε σε μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε. «Στηρίζω τις γυναίκες και πρέπει να τις ακούμε. Πρέπει να τις στηρίζουμε. Και επίσης και τους άνδρες, όχι μόνο τις γυναίκες», δήλωσε η Μελάνια στο ABC News σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Τομ Λάμας η οποία θα μεταδοθεί την Παρασκευή. Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος ρώτησε την πρώτη κυρία αν πιστεύει ότι οι άνδρες που κατηγορήθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίστηκαν άδικα. «Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία», απάντησε η Μελάνια. «Πρέπει να παρουσιάζουμε στοιχεία. Δεν μπορείς απλώς να λες σε κάποιον “Δέχθηκα σεξουαλική επίθεση”, ή “μου έκανες αυτό” διότι μερικές φορές τα μέσα ενημέρωσης πηγαίνουν πολύ μακριά και ο τρόπος που παρουσιάζουν κάποια θέματα δεν είναι σωστός. Δεν είναι σωστό», τόνισε η ίδια. Τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον δικαστή Μπρετ Κάβανο, τον οποίο κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση μια 51χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, κατά την επίσημη ορκωμοσία του στο Ανώτατο Δικαστήριο.