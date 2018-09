Ο τερματοφύλακας της Μπίλεφελντ «τρελάθηκε» με τη διαιτησία κι έσκισε την φανέλα του (vid)

Υπάρχουν στιγμές που τα σφυρίγματα ενός διαιτητή μπορούν να σε βγάλουν από τα ρούχα σου ή… και να σε κάνουν να τα σκίσεις! Έτσι φαίνεται ότι ένιωσε ο τερματοφύλακας της Αρμίνια Μπίλεφελντ, Στέφαν Ορτέγκα στον αγώνα απέναντι στην Κολωνία για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Ο Ορτέγκα μετά από μια απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης ξέσπασε στην φανέλα του σκίζοντας την στα δυο. Δείτε το βίντεο με την επίμαχη στιγμή.

Stefan #Ortega has torn his own top open in frustration at Daniel Siebert. God bless this league. #DSCKOE pic.twitter.com/Hd9vzH5NQe

— Jonny Walsh (@jonathanwalsh_) September 28, 2018