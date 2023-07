Aντίστροφη μέτρηση

Η αντίστροφη μέτρηση για την πώληση από την Ελλάκτωρ του υπόλοιπου ποσοστού που κατέχει στην Ανεμος RES HOLDINGS έχει ξεκινήσει. Το 75% έχει ήδη εξαγοραστεί από τη MORE (Motor Oil Renewable Energy), αυξάνοντας το «πράσινο» αποτύπωμα του ομίλου. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε ώριμο στάδιο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε η MORE να αποκτήσει και το υπόλοιπο 25%. Αυτή τη στιγμή προχωρούν οι διαδικασίες για την αποτίμηση του «πακέτου». Είναι αξιοσημείωτο ότι το τίμημα για τη μεταβίβαση του 75%, που είχε ολοκληρωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα, εγκατεστημένη ισχύ έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της MORE είναι 772 ΜW και μαζί με τα υπό κατασκευή έργα της φτάνει συνολικά τα 856 MW, ενώ διαθέτει ένα pipeline έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης δυναμικότητας 2,3 GW.