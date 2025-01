Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη στη Δυτική Όχθη, σε αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσαν χθες βράδυ οι παλαιστινιακές αρχές, με τον IDF να επιβεβαιώνει πως στοχοποίησε «πυρήνα οπλισμένων τρομοκρατών».

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως η επιδρομή έπληξε το χωριό Ταμούν, στην επαρχία Τούμπας, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τοπικός αξιωματούχος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για πλήγμα που εξαπολύθηκε από drone.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έγινε επιδρομή από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση πληροφοριών της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας και πληροφοριών), αλλά δεν έδωσαν απολογισμό.

Με ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατήγγειλε «την κλιμάκωση των εγκλημάτων της φασιστικής κατοχής στη Δυτική Όχθη και τη συνεχιζόμενη πολιτική των δολοφονιών ηρωικών μελών της αντίστασης και μουτζαχεντίν (σ.σ. «ιερών πολεμιστών»)». Σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, τα θύματα έγιναν στόχος ενώ κινούνταν με όχημα.

