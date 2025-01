Η Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ (US Figure Skating) επιβεβαίωσε ότι «αρκετά» μέλη της κοινότητάς της επέβαιναν στο αεροπλάνο που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα των τελευταίων 11 ετών στη χώρα.

Ο διοικητικός φορέας του αγωνίσματος ανέφερε ότι αθλητές, προπονητές και συγγενείς ταξίδευαν προς το σπίτι τους από ένα αναπτυξιακό camp, που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ, στο Κάνσας.

«Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ανείπωτη τραγωδία και κρατάμε τις οικογένειες των θυμάτων στις καρδιές μας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες», πρόσθεσε η ομοσπονδία.

Ο αθλητής του πατινάζ, Λουκ Γουάνγκ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Προσεύχομαι για όλους όσοι επέβαιναν στην πτήση από το Γουίτσιτα προς την Ουάσιγκτον.

❗️ Kremlin media reports that Russian national pairs div skating champions Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed near Washington, DC

Shishkova and Naumov won the world pairs div skating title in 1994. In 1998, they ended their athletic… pic.twitter.com/cFg92gb3g4

