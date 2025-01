Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», σχολιάζει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ένα προς ένα τα 12 τραγούδια που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη φετινή Eurovision. Ποια είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας.

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο του podcast με τίτλο «Eurovision: Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε στον εθνικό τελικό» θα ακούσετε:

0:43 Με ποιο τρόπο το κοινό μπορεί ψηφίσει στον αποψινό εθνικό τελικό της Eurovision

2:33 Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Ελλάδας για τη Eurovision 2025

3:58 Andy Nicolas – Lost my Way

5:04 BARBZ – Sirens

6:11 Vále – Evangelia

6:49 Nasfica – Unhurt Me

7:37 Dinamiss – Odyssey

8:57 Θάνος Λάμπρου – Free Love

10:16 RIKKI – Elevator (Up and Down)

11:02 Κωνσταντίνος Χριστόφορου, Κώστας Καραφώτης – Παράδεισος

12:16 Georgina Kalais, John Vlaseros – High Road

13:11 Xannova Xan – Play It!

14:05 Klavdia – Αστερομάτα

15:10 Κώστας Αγέρης – Γη μου

16:00 Τα φαβορί του αποψινού εθνικού τελικού

17:11 Η Eurovision σε νούμερα