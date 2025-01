Δύο δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν που χειρίζονταν υποθέσεις κατασκοπείας και τρομοκρατίας δολοφονήθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του δικαστικού σώματος του Ιράν.

On Saturday morning, a gunman assassinated two Iranian judges outside the Supreme Court in Tehran.

Hujjatoleslam Razini and Hujjatoleslam Moghiseh were martyred in the terrorist attack. The attacker committed suicide immediately after conducting the attack. pic.twitter.com/jImUP1qXun

