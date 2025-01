Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το σύστημα υγείας της Αγγλίας. Οι οικογένειες κατηγορούν το Leeds Teaching Hospitals (LTH) NHS Trust ότι λειτουργεί με μια «γραφειοκρατική» νοοτροπία, όπου ακολουθούνται τυπικές διαδικασίες χωρίς να δίνεται ουσιαστική προσοχή στις ανάγκες των ασθενών. Την ίδια ώρα, περιγράφουν έλλειψη ανθρωπιάς και φροντίδας από το προσωπικό και θέτουν σε συναγερμό για τη λειτουργία του συστήματος υγείας της Βρετανίας.

Τουλάχιστον 56 θάνατοι βρεφών

Το BBC αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 56 θάνατοι βρεφών και δύο μητέρων τα τελευταία πέντε χρόνια στο νοσοκομείο για τη φροντίδα παιδιών Leeds Teaching Hospitals (LTH) NHS Trust θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Παρόλο που ο ρυθμιστικός φορέας υγείας της Αγγλίας αξιολογεί τις δύο μαιευτικές μονάδες του LTH ως «καλές», καταγγέλλοντες έχουν περιγράψει τις μονάδες ως μη ασφαλείς. Το Leeds παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα στατιστικό στοιχείο που προκαλεί ανησυχία.

Φυλετικές διακρίσεις στο σύστημα υγείας

Οι έγχρωμες μητέρες είναι σχεδόν τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από τις λευκές (35,1 ανά 100.000 γεννήσεις), με τις Ασιάτισες γυναίκες να έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες (20,16 ανά 100.000 γεννήσεις), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του MBRRACE-UK.

-Το MBRRACE-UK (Mothers and Babies: Reducing Risk through Audits and Confidential Enquiries across the UK) είναι ένα εθνικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που επικεντρώνεται στη μείωση των θανάτων μητέρων και νεογνών μέσω συστηματικών ελέγχων και εμπιστευτικών ερευνών. Πέρυσι, το 15,7% των γεννήσεων στο LTH καταγράφηκαν ως Ασιάτισες και το 11,8% ήταν έγχρωμες.

Οι θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Η Lisa Elliott, πρώην εργαζόμενη στις δύο μαιευτικές μονάδες του LTH, υποστήριξε ότι η φροντίδα ήταν «τραγική» και ότι το προσωπικό δεν άκουγε τις ανησυχίες των ασθενών, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Οι οικογένειες ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για να εντοπιστούν τα προβλήματα και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης.

Συγγνώμη από το νοσηλευτικό ίδρυμα

Ο καθηγητής Phil Wood, διευθύνων σύμβουλος του Leeds Teaching Hospitals, δήλωσε στο BBC ότι το ίδρυμα επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από τις γυναίκες και τις οικογένειες που μοιράστηκαν τις αρνητικές τους εμπειρίες. Τόνισε την ειδικότητά του ως κέντρο που φροντίζει τα «πιο άρρωστα μωρά», προσθέτοντας ότι η σύγκριση των δεδομένων θνησιμότητας νεογνών της MBBRACE-UK από το LTH με άλλες νοσοκομειακές μονάδες, «ακόμα και στην ίδια εξειδικευμένη κατηγορία, είναι γεμάτη δυσκολίες και παραπλανητική».

Στενή επιτήρηση των μαιευτικών κλινικών

Ο Chris Dzikiti, προσωρινός επικεφαλής επιθεωρητής της CQC για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ανέφερε ότι οι μαιευτικές υπηρεσίες του LTH υπόκεινται σε στενή επιτήρηση και συνεχίζουν να υπόκεινται σε αυτήν. Πρόσθεσε ότι οι μαιευτικές υπηρεσίες των δύο νοσοκομείων εξετάστηκαν τον περασμένο μήνα «σε απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι οικογένειες και στους κινδύνους που εντοπίστηκαν μέσω της συνεχιζόμενης παρακολούθησης μας». Τα αποτελέσματα αυτής της επιθεώρησης θα δημοσιευτούν σύντομα.