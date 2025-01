Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η ηθοποιός Τζόαν Πλοουράιτ, χήρα του Λόρενς Ολίβιε.

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια της Λαίδης Ολίβιε σας ενημερώνει ότι απεβίωσε ειρηνικά στις 16 Ιανουαρίου 2025, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της στο Denville Hall», προσθέτοντας: «Είχε μια μακρά και λαμπρή καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση επί επτά δεκαετίες, μέχρι που η τύφλωση την ανάγκασε να αποσυρθεί».

Η Τζόαν Πλοουράιτ είχε τιμηθεί με δεκάδες βραβεία στη μακρά καριέρα της. Χαρακτηριστικές οι ερμηνείες της στο English Stage Company, στο Royal Court και το National Theatre, υπό την καθοδήγηση του δεύτερου συζύγου της, σερ Λόρενς Ολίβιε.

Η Πλοουράιτ και ο Ολίβιε εμφανίστηκαν μαζί στο Broadway και στην παράσταση The Entertainer του Τζον Όσμπορν, πρωταγωνιστώντας και στην κινηματογραφική εκδοχή της.

Από τη σκηνή του θεάτρου μέχρι τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Πλοουράιτ, ερμήνευσε μια πληθώρα χαρακτήρων, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με την εξαιρετική της δεξιοτεχνία και την αφοσίωσή της στην τέχνη. Αν και η φήμη της ενδυναμώθηκε από τις συνεργασίες της με τον σύζυγό της, η καριέρα της υπήρξε ανεξάρτητη και ξεχωριστή, γεμάτη σημαντικές στιγμές και αξιοσημείωτους ρόλους.

Στη δεκαετία του 1990 άρχισε να εμφανίζεται περισσότερο σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Ένας μαγεμένος Απρίλης» (1992), για την οποία κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, «Ντένις ο Τρομερός» (1993), «Το άλικο γράμμα» (1995), «101 Σκυλιά της Δαλματίας» (1996), παίζοντας τη νταντά και στο «Τσάι με τον Μουσολίνι» (1999).

Such a heartbreaking loss. Dame Joan Plowright was an incredible talent whose presence on screen will never be forgotten. Her performance alongside Cher in Tea with Mussolini was truly special, and we’re so grateful for the moments she shared with us. 🕊️❤️ #rip #joanplowright pic.twitter.com/8ze2fs3lrD

