Ακόμη ένα σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και ειδικά στον χώρο της λογοτεχνίας είναι οι κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του διάσημου συγγραφέα βιβλίων και κόμικ της μυθοπλασίας του φανταστικού, με επιτυχίες όπως τα «The Sandman» και «Coraline», Νιλ Γκέιμαν, για σεξουαλική κακοποίηση.

Το τελευταίο σοκαριστικό γεγονός – πριν από λίγους μήνες – ήταν η αποκάλυψη ότι η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας, Άλις Μανρό, παρέμεινε σιωπηλή στην κακοποίηση της κόρης της από τον σύζυγό της Τζέραλντ Φρέμλιν, κάτι που αποκαλύφθηκε μετά το θάνατό της.

Αυτές τις μέρες, το καταιγιστικό ρεπορτάζ του New York Magazine, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, στο οποίο οι γυναίκες που κατηγορούν για βιασμούς τον Γκέιμαν, μιλούν επισήμως για τις εμπειρίες τους, έχει αφήσει πλήθος αναγνωστών του Άγγλου συγγραφέα, σε φρικτή σύγχυση. Κι αυτό γιατί ο Γκέιμαν διακρίνεται για τη φεμινιστική και προοδευτική ματιά στα θέματά του, που προτάσσουν τη συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Ήταν τον περασμένο Ιούλιο όταν η Tortoise Media έφερε στο φως ότι ο Γκέιμαν κατηγορούνταν για σεξουαλικές επιθέσεις. Το Μέσο κυκλοφόρησε ένα podcast σε έξι κεφάλαια με τίτλο «Master», το οποίο αποκάλυπτε τις καταγγελίες πέντε γυναικών. Ωστόσο, αρκετές από τις γυναίκες είχαν χρησιμοποιήσει μόνο τα μικρά τους ονόματα ή ψευδώνυμα για να προστατεύσουν την ταυτότητά τους και κανένας μεγάλος ειδησεογραφικός οργανισμός δεν είχε ακόμη επιβεβαιώσει την πλήρη έκταση των αναφορών τους. Αυτό μέχρι σήμερα.

Στο άρθρο του New York Magazine που κάνει πλέον το γύρο του κόσμου, με τίτλο «There Is No Safe Word», η δημοσιογράφος Λίλα Σαπίρο εκθέτει τις μαρτυρίες οκτώ γυναικών που είχαν ανάλογες τραυματικές εμπειρίες σεξουαλικών από τον συγγραφέα, ενώ τέσσερις από αυτές συμμετείχαν και στο podcast του Tortoise.

Μία από τις γυναίκες που μιλούν, η Σκάρλετ Πάβλοβιτς, αποκαλύπτει ότι ήταν 22 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά την πρώην σύζυγο του Γκέιμαν, Αμάντα Πλάμερ, στη Νέα Ζηλανδία. Οι δυο τους έγιναν φίλες σε σημείο που η Πάλμερ να αισθανθεί άνετα και να της ζητήσει να αναλάβει χρέη νταντάς για τη φύλαξη του 5χρονου παιδιού του ζευγαριού. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά καθώς ο Γκέιμαν της πρότεινε ένα μπάνιο σε μια μπανιέρα στον κήπο του την ώρα που εκείνη περίμενε το παιδί να τελειώσει το παιχνίδι του, όπου και της ζήτησε- γυμνός – να καθίσει στα γόνατά του και της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η Πάβλοβιτς περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη σεξουαλική της κακοποίηση στο New York Magazine, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην επιμονή του κακοποιητή της να τον αποκαλεί «Master», δηλαδή «αφέντη».

Η Πάβλοβιτς ισχυρίζεται ότι το μοτίβο των επιθέσεων συνεχίστηκε κατά το διάστημα που έκανε μπεϊμπισίτινγκ για την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης μιας φοράς όπου φέρεται να προσπάθησε να κάνει πρωκτικό σεξ μαζί της χρησιμοποιώντας βούτυρο ως λιπαντικό.

Όταν τελείωσε, την αποκάλεσε «σκλάβα» και την διέταξε να «τον καθαρίσει», αναφέρει το άρθρο. Εκείνη διαμαρτυρήθηκε ότι αυτό δεν ήταν υγιεινό, ενώ εκείνος της είπε: «Αψηφάς τον αφέντη σου;». «Έπρεπε να γλείψω τα δικά μου σ…», θυμάται η ίδια σε μια περιγραφή που προσθέτει επιπλέον σοκαριστικά παραδείγματα κακοποίησης.

Εκθέτοντας ένα ακόμη περιστατικό, η Πάβλοβιτς μιλάει για το πώς ο Γκέιμαν όταν έμενε με τον γιο του σε ένα ξενοδοχείο στο Όκλαντ, της ζήτησε να προσέχει το παιδί καθώς έκανε μασάζ. Ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια προχώρησε σε σεξουαλική επαφή μαζί της, ενώ ο γιος του ήταν στο δωμάτιο, και συνέχισε να μιλάει μαζί του κατά τη διάρκεια της πράξης.

Στο άρθρο του New York Magazine αναφέρεται ότι όλες οι κατήγοροι είχαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνηγορήσει στις επιθυμίες του και στο να τον αποκαλούν «αφέντη» όπως εκείνος ήθελε, συνεχίζοντας να επικοινωνούν μαζί του, ωστόσο η συναίνεση και οι συγκεκριμένες BDSM δραστηριότητες δεν είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί πριν από τη διεξαγωγή τους.

Από την πλευρά του Γκέιμαν, εκπρόσωποί του δήλωσαν στο podcast του Tortoise ότι «η σεξουαλική υποβάθμιση, η δουλεία, η κυριαρχία, ο σαδισμός και ο μαζοχισμός μπορεί να μην είναι του γούστου όλων, αλλά μεταξύ ενηλίκων που συναινούν, το BDSM είναι νόμιμο».

Επιπλέον, ο ίδιος ο συγγραφέας έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του από τότε που κυκλοφόρησε το podcast, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχέσεις ήταν συναινετικές. Σε δήλωσή τους ως απάντηση στον ισχυρισμό της Πάβλοβιτς για το περιστατικό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι εκπρόσωποί του το χαρακτήρισαν «ψευδές» και «αξιοθρήνητο».

Επιστρέφοντας εκ νέου στο προσκήνιο και σε θέση άμυνας, με ανάρτηση του στο προσωπικό του blog την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, και κάτω από τον τίτλο Breaking The Silence, ο Γκέιμαν λέει ότι διάβασε τους ισχυρισμούς στο New York Magazine με «τρόμο και αποτροπιασμό».

«Έμεινα σιωπηλός μέχρι τώρα, τόσο από σεβασμό προς τους ανθρώπους που μοιράζονταν τις ιστορίες τους όσο και από την επιθυμία να μην τραβήξω ακόμη περισσότερο την προσοχή σε μια μεγάλη παραπληροφόρηση», γράφει.

Όπως συνεχίζει: «Ήμουν πάντοτε άνθρωπος της ιδιωτικότητας και βλέποντας όλο και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως το λάθος μέρος για να μιλήσω για σημαντικά προσωπικά θέματα. Όμως έχω φτάσει πια στο σημείο όπου αισθάνομαι ότι πρέπει να πω κάτι.

«Καθώς διαβάζω αυτές τις τελευταίες μαρτυρίες, υπάρχουν στιγμές που αναγνωρίζω και άλλες όχι, περιγραφές πραγμάτων που συνέβησαν μαζί με πράγματα που σαφώς δεν συνέβησαν.

«Δεν είμαι καθόλου τέλειος άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν έχω εμπλακεί σε μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα με κανέναν. Ποτέ.»

Ο Γκέιμαν αναφέρει επίσης πως ξαναδιάβασε παλιά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τις γυναίκες που τον κατηγορούν. Κατά τη διαπίστωσή του, πρόκειται γιαμηνύματα από «δύο ανθρώπους που απολαμβάνουν εντελώς συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις και θέλουν να ξαναδούν ο ένας τον άλλον», είπε.

«Και συνειδητοποιώ επίσης, κοιτάζοντάς τες, χρόνια αργότερα, ότι θα μπορούσα και θα έπρεπε να είχα κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Ήμουν συναισθηματικά μη διαθέσιμος, ενώ ήμουν σεξουαλικά διαθέσιμος, επικεντρωμένος στον εαυτό μου και όχι τόσο στοχαστικός όσο μπορούσα ή έπρεπε. Ήμουν προφανώς απρόσεκτος με τις καρδιές και τα συναισθήματα των ανθρώπων και αυτό είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω πραγματικά, βαθιά», γράφει ο Γκέιμαν.

Ο Νιλ Γκέιμαν έχει υπογράψει σειρές κόμικ και λογοτεχνικές επιτυχίες όπως τα «American Gods», «Good Omens» και «The Sandman» που μετουσιώθηκαν σε τηλεοπτικά σουξέ. Το διήγημά του «Coraline» που κυκλοφόρησε το 2002, έγινε ανιμέισον με τη μέθοδο του stop motion από τον Χένρι Σέλικ («Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης») και την εταιρεία Laika, συνιστώντας ένα «παραμύθι τρόμου» με νύξεις για την παραμέληση των παιδιών από τους γονείς, που απέσπασε υποψηφιότητα για Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.

Οι περισσότερες κατηγορίες κατά του συγγραφέα σχετίζονται με περιπτώσεις όπου ο ίδιος, 65 ετών σήμερα, ήταν πάνω από 40 ετών και μοίραζε το χρόνο του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η φήμη του εξαπλώθηκε σε μία χρονική περίοδο που ευνόησε την εξέλιξη σκοτεινών ιστοριών και άβολων, σουρεαλιστικών κόσμων, κάτι που πιθανόν να μην μπορούσε να συμβεί σήμερα, την εποχή των influencers και του γρήγορου κέρδους των εκδοτικών οίκων στο TikTok. Μετά την δημοσιοποίηση των κατηγοριών εναντίον του, πολλά επαγγελματικά πρότζεκτ του Γκέιμαν έχουν ακυρωθεί ή «παγώσει».

Με πληροφορίες από New York Magazine, Variety, BBC και Medium